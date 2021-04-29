УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:04

В 2024 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт шести детских образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2024 году власти Екатеринбурга запланировали провести капитальный ремонт трех школ и трех детских садов. О запланированных работах рассказал сегодня на брифинге заместитель главы города Игорь Сутягин.

Так, в этом году капитальный ремонт пройдет в трех школах: № 68 по адресу улица Кировоградская, 40, № 72 по улице Калинина, 48 и № 87 по улице Ферганская, 22. Общий объем финансирования составит около 1 млрд руб. Часть средств — 215 млн руб. — по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева была выделена из областного бюджета, остальные средства — из городской казны.

«Данные школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния — износ зданий здесь составляет более 70%. Капитальному ремонту предшествовала разработка проектно-сметной документации (ПСД), где были учтены все современные требования, чтобы создать более комфортные условия для учеников, преподавателей и родителей», — отметил Игорь Сутягин.

Кроме этого, в городе будут модернизированы три детских сада: по улице Шейнкмана, 30а, на улице Мира, 38а и Мира, 40а. Общая сумма затрат составит 260 млн руб.

Также в городе продолжится ремонт других социальных объектов, в том числе детских летних лагерей, спортивных и культурных сооружений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.04.2021 Летом 2021 года в Екатеринбурге откроется 18 загородных оздоровительных лагерей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Этим летом в Екатеринбурге планируется открыть 18 загородных оздоровительных лагерей, в ...

25.03.2020 В Екатеринбурге до конца года создадут 5,5 тыс. новых мест в средних школах

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. В 2020 году в Екатеринбурге создадут 5 тыс. 500 новых мест в средних школах. Изменения ...

28.03.2012 В 2012 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 160 объектов социальной сферы

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2012. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел совещание с главами районных ...

05.12.2011 В 2012 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать и построить 28 детских садов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2011. Депутаты Екатеринбургской городской Думы завтра в первом чтении рассмотрят проект ...

17.11.2011 Дефицит бюджета Екатеринбурга на 2012 год предложено установить в 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. В Екатеринбургской городской Думе состоялось нулевое чтение проекта бюджета ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (633)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18