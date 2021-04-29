В 2024 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт шести детских образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Этим летом в Екатеринбурге планируется открыть 18 загородных оздоровительных лагерей, в ...25.03.2020 В Екатеринбурге до конца года создадут 5,5 тыс. новых мест в средних школах
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. В 2020 году в Екатеринбурге создадут 5 тыс. 500 новых мест в средних школах. Изменения ...28.03.2012 В 2012 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 160 объектов социальной сферы
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2012. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел совещание с главами районных ...05.12.2011 В 2012 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать и построить 28 детских садов
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2011. Депутаты Екатеринбургской городской Думы завтра в первом чтении рассмотрят проект ...17.11.2011 Дефицит бюджета Екатеринбурга на 2012 год предложено установить в 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. В Екатеринбургской городской Думе состоялось нулевое чтение проекта бюджета ...