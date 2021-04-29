В 2024 году власти Екатеринбурга проведут капитальный ремонт шести детских образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2024 году власти Екатеринбурга запланировали провести капитальный ремонт трех школ и трех детских садов. О запланированных работах рассказал сегодня на брифинге заместитель главы города Игорь Сутягин.



Так, в этом году капитальный ремонт пройдет в трех школах: № 68 по адресу улица Кировоградская, 40, № 72 по улице Калинина, 48 и № 87 по улице Ферганская, 22. Общий объем финансирования составит около 1 млрд руб. Часть средств — 215 млн руб. — по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева была выделена из областного бюджета, остальные средства — из городской казны.



«Данные школы были выбраны из-за их аварийного и предаварийного состояния — износ зданий здесь составляет более 70%. Капитальному ремонту предшествовала разработка проектно-сметной документации (ПСД), где были учтены все современные требования, чтобы создать более комфортные условия для учеников, преподавателей и родителей», — отметил Игорь Сутягин.



Кроме этого, в городе будут модернизированы три детских сада: по улице Шейнкмана, 30а, на улице Мира, 38а и Мира, 40а. Общая сумма затрат составит 260 млн руб.



Также в городе продолжится ремонт других социальных объектов, в том числе детских летних лагерей, спортивных и культурных сооружений.