В 2024 году в российских отелях может появиться невозвратный тариф

УрБК, Москва, 26.02.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 июня 2024 года представит свои ...22.02.2024 Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году
УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...21.12.2023 С 1 июля 2024 года тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге поднимут до 687 рублей за кубометр
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила повышение ...24.11.2023 В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...23.06.2014 С 21 июня российские авиакомпании могут продавать невозвратные билеты
УрБК, Москва, 23.06.2014. С 21 июня российские авиакомпании могут продавать пассажирам невозвратные авиабилеты. Вслед ...