В 2024 году в российских отелях может появиться невозвратный тариф

УрБК, Москва, 26.02.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 июня 2024 года представит свои ...

До 1 июня 2024 года ФАС разработает единую методику установления тарифов общественного транспорта в России

УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...

Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году

С 1 июля 2024 года тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге поднимут до 687 рублей за кубометр

В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...