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Вчера, 12:22

В 2024 году в российских отелях может появиться невозвратный тариф

УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году российские отели могут получить возможность ввести невозвратные тарифы, рассказал в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, в настоящее время туристы имеют возможность отменить бронь в гостинице в последний момент, поэтому отели закладывают этот риск (простаивание фонда номеров) в конечную стоимость своих услуг. Таким образом, невозвратный тариф может оказаться дешевле для клиентов и комфортнее для отелей.

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», — пояснил заместитель министра.

При этом для туристов сохранят возможность использовать и возвратные тарифы.
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