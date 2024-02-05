Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона активнее привлекать федеральные средства на проекты развития Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона завершить инфраструктурные проекты 2023 года на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В ходе заседания свердловского правительства, прошедшего 21 декабря, глава региона ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...09.03.2023 Свердловские власти за 2022 год привлекли из федерального бюджета 50 млрд рублей на инфраструктурные и социальные проекты
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Свердловская область за 2022 год получила по федеральным программам примерно 50 млрд ...08.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...