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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона активнее привлекать федеральные средства на проекты развития Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона детально проработать все заявки на привлечение средств из федерального бюджета на период до 2026 года. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Для повышения эффективности этой работы в процесс необходимо активнее привлекать депутатский корпус», — заявил Евгений Куйвашев, отметив, что за последние годы в регионе удалось сформировать комплексный подход по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу. В том числе — обеспечить участие в государственных, федеральных, целевых и адресных инвестиционных программах и проектах.

Так, в прошлом году на развитие экономики и социальной сферы региона из федерального бюджета было привлечено свыше 68 млрд руб., из которых 33 млрд руб. было вложено в реализацию госпрограмм.

Также, используя дополнительные механизмы, Свердловская область привлекла из федерального бюджета свыше 35 млрд руб., на которые в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга строится Губернаторский лицей на 1,2 тыс. мест, завершается строительство поликлиники в Академическом районе, сдан коллектор в планировочном районе ВИЗ-Правобережный, построено несколько новых улиц в микрорайонах Новокольцовский и Солнечный.

Через фонд развития территорий на переселение жителей аварийного жилья, замену лифтов, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию муниципальных организаций культуры, ремонт дорог и обновление автопарка из федерального бюджета в 2023 году было привлечено свыше 3,8 млрд руб.

Свыше 12 млрд руб. Свердловская область привлекла из государственной казны на развитие промышленности, в том числе в виде льготных займов предприятиям, субсидий производителям и научным центрам, грантов научным и образовательным организациям.
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