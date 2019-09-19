У ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»

В регионах РФ предлагают лимитировать долю подключенных к одному такси-агрегатору автомобилей

«Яндекс.Такси» пообещал водителям и пассажирам до 2 млн рублей в случае ДТП с травмами

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. «Яндекс.Такси» запустил во всех регионах своего присутствия программу страхования жизни ...