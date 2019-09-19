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Вчера, 10:45

У ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»

УрБК, Москва, 26.02.2024. У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России есть претензии к агрегатору такси «Яндекс Такси», касающиеся снижения плат, взимаемых с перевозчиков, и раскрытия алгоритма ценообразования. Однако применить меры реагирования к данной компании служба пока не может, отметил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов в интервью «Известиям».

По словам П. Иванова, в течение 2023 года на «Яндекс Такси» от граждан поступило более 300 жалоб. В основном они связаны с блокировками водителей и пассажиров в сервисе и стоимостью поездок. Кроме того, у службы есть претензии к агрегатору, касающиеся снижения плат, взимаемых с перевозчиков, и раскрытия алгоритма ценообразования.

«В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования», — цитирует издание П. Иванова.

Вместе с тем ФАС не поддерживает идею ограничить цены на поездки в такси неким предельным значением, поскольку это может привести к тому, что не найдется желающих предоставлять подобную услугу за данную сумму.
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