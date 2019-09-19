У ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс Такси»

УрБК, Москва, 19.09.2019. Общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита» предложили Госдуме ...01.12.2017 «Яндекс.Такси» пообещал водителям и пассажирам до 2 млн рублей в случае ДТП с травмами
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. «Яндекс.Такси» запустил во всех регионах своего присутствия программу страхования жизни ...14.07.2017 Глава ФАС оценил слияние Uber и «Яндекс.Такси» как угрозу конкуренции
УрБК, Москва, 14.07.2017. Объединение сервисов Uber и «Яндекс.Такси» создает угрозу ограничения конкуренции на рынке, ...22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...18.06.2015 «Яндекс. Такси» не может обеспечить подачу такси в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2015. Некоторые жители Екатеринбурга жалуются на качество работы сервиса «Яндекс. Такси», ...