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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о регулировании в черте города лесных зон

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее сохранение в черте города лесных зон. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно постановлению, будут сохранены две такие территории: у станции «Перегон» в Железнодорожном районе (в районе Шувакиша) и в районе улицы Рощинской Чкаловского района, где по проекту прежнего генплана должен был возникнуть многоэтажный жилой массив.

В администрации города отмечают, что теперь, согласно постановлению, которое подписал Алексей Орлов, прежнее назначение территорий сохранится, а застройка будет отменена.
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