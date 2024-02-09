Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о регулировании в черте города лесных зон

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...08.09.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга появятся две новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В микрорайоне Солнечный появятся две новые улицы. Постановление «О присвоении ...03.02.2023 Власти Екатеринбурга утвердили официальную схему размещений гаражей во всех районах города
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Екатеринбурге утверждена официальная схема размещения гаражей на территории города. ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...09.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании оргкомитета по новогоднему украшению города
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об оформлении территории ...