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Вчера, 18:01

Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия

УрБК, Челябинск, 21.02.2024. В Челябинской области по итогам 2023 года было заключено 14 тыс. 012 договоров долевого участия. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 13%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом Южный Урал занял третье место среди регионов Уральского федерального округа. Выше него по числу заключенных ДДУ расположились Свердловская (52,4 тыс. ед.) и Тюменская (36,6 тыс. ед.) области. Ниже — ХМАО (5,5 тыс. ед.), Курганская область (3,3 тыс. ед.) и ЯНАО (1,3 тыс. ед.).

Согласно данным сервиса, рекорды по числу ДДУ были побиты в большинстве регионов РФ. При этом в некоторых из них результат превышен в несколько раз. Так, в Республике Алтай в 2023 году сделок было в восемь раз больше, чем в 2021 году, а в Амурской области рост составил шесть раз.
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