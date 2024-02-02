Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года было заключено 52 тыс. 357 договоров ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...31.07.2023 Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92
УрБК, Челябинск, 31.07.2023. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 44,9 ...19.06.2023 Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
УрБК, Челябинск, 19.06.2023. В Челябинской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...21.04.2023 На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%
УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I ...