В Свердловской области число договоров долевого участия за два года выросло на 62%

УрБК, Челябинск, 02.02.2024. В Челябинской области в 2023 году было выдано 63 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...31.01.2024 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...01.02.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему введенного в 2022 году жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С ...14.02.2022 В Свердловской области в 2021 году заключено 153,5 тыс. ипотечных сделок
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Свердловской области в 2021 году заключено 153,5 тыс. ипотечных сделок, сообщает ...