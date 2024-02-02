В Свердловской области число договоров долевого участия за два года выросло на 62%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года было заключено 52 тыс. 357 договоров долевого участия. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 62%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



С этим результатом Средний Урал попал в топ-10 регионов РФ по количеству сделок на первичном рынке в 2023 году, заняв пятую строчку. Также в этом списке оказались Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Новосибирская, Тюменская и Ростовская области, Татарстан и Ленинградская область.



Согласно данным сервиса, в прошлом году в России был побит рекорд по числу ДДУ: было заключено 1 млн 009 тыс. договоров. Предыдущий максимум составлял 899 тыс. ДДУ.