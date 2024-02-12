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Средний Урал вошел в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства по версии HeadHunter

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Свердловская область заняла четвертое место рейтинга регионов России по перспективности трудоустройства в начале 2024 года, составленного аналитиками HeadHunter.

В частности, Средний Урал получил 74,43 балла. Также в топ-5 рейтинга по перспективности трудоустройства попали Татарстан (77,42), ЯНАО (74,77), Рязанская область (74,63) и Башкортостан (74,4).

Согласно данным HeadHunter, в Свердловской области на одну активную вакансию приходится 2,4 резюме (по РФ в целом — 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59,2 тыс. руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения — 16 тыс. 675 руб. Среди соискателей региона 80% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду. Хотел бы уехать со Среднего Урала только 1% респондентов.

По словам аналитика hh.ru и автора методологии рейтинга Александра Ильина, сейчас борьба за кадры вышла на новый уровень — она происходит среди субъектов федерации. Он отмечает, что региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов.
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