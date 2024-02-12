Средний Урал вошел в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по перспективности трудоустройства по версии HeadHunter

УрБК, Челябинск, 12.02.2024. Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по ...31.01.2024 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...18.09.2018 На переезд в Свердловскую область для смены работы согласны соискатели из Челябинска, Москвы и Перми
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В поисках работы в Свердловскую область в большей степени готовы переехать соискатели ...17.03.2016 Екатеринбуржцам сложнее всего найти работу на госслужбе и в высшем менеджменте
В Екатеринбурге наибольшее число резюме на одну вакансию подается в сфере государственной службы (24 ед.), высшего ...17.03.2016 HeadHunter: Екатеринбуржцам сложнее всего найти работу на госслужбе и в высшем менеджменте
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2016. В Екатеринбурге наибольшее число резюме на одну вакансию подается в сфере ...