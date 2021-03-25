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В январе 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился почти на 8%

УрБК, Москва, 24.02.2024. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в январе 2024 года вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество перевезенных пассажиров в первый месяц года достигло 7,8 млн человек, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По словам руководителя аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Федора Борисова, на российском рынке авиационных перевозок в текущем периоде ситуация характеризуется ростом пассажиропотока.

«В основу этой тенденции заложен как восстановительный спрос после периода пандемии, так и адаптация рынка к новым реалиям, перестройка работы авиакомпаний России на внутреннем рынке», — прокомментировал он.

Федор Борисов также отметил, что росту показателей поспособствовало развитие внутреннего туризма.
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