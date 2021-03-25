В январе 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился почти на 8%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...15.03.2021 Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в феврале на 37%
В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился ...28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%
УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...29.10.2020 В сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 6,4%
УрБК, Москва, 29.10.2020. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре этого года снизился примерно на 6,4% относительно ...27.02.2020 В январе 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,8%
УрБК, Москва, 27.02.2020. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили пассажиропоток по сравнению с ...