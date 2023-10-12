В восьмом районе Екатеринбурга стартовали продажи в квартале «Первый Академ»

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге стали доступны к покупке квартиры в квартале, расположенном на въезде в Академический район. Дома построены в локации с богатой транспортной и социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).«Квартал находится на въезде в Академический: в периметре улиц Краснолесья — Очеретина — Вонсовского. Это парадные ворота всего района и одновременно удобная локация с грамотно выстроенной инфраструктурой», — говорится в сообщении.Стоит отметить, что в квартале «Первый Академ» предусмотрены различные планировки — от студий до четырехкомнатных квартир. Дома спроектированы в стиле ар-деко: фасады будут выполнены из штукатурки, бетонной плитки и панелей. Кроме того, здесь предусмотрены большие окна, которые повысят уровень комфорта в квартирах. Также застройщик создал в этой локации удобные дворовые пространства без машин с площадками для занятий спортом и отдыха.Помимо этого, в квартале предусмотрено создание крупного образовательного комплекса. В частности, здесь появятся детские сады и школьный комплекс на 1 тыс. 875 мест. Их проектирование уже началось.