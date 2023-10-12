В восьмом районе Екатеринбурга стартовали продажи в квартале «Первый Академ»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В квартале «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга будет построена ...24.11.2022 Академический район включат в «Энциклопедию Екатеринбурга»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Академический район попадет в «Энциклопедию Екатеринбурга» в качестве самого крупного ...14.07.2020 На строительство кольцевой дороги на въезде в Академический район Екатеринбурга направят более 1,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. На строительство транспортной развязки — кольцевой дороги на въезде в район ...24.03.2020 В Академическом районе Екатеринбурга представили новый квартал Eleven
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. В Академическом открылись продажи нового квартала Eleven. Аналитики рынка недвижимости ...03.04.2018 В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи жилья в квартале медкластера
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В апреле застройщик Академического района Екатеринбурга объявил о старте продаж первого ...