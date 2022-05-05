В Свердловской области в 2023 году официально ликвидировано более 9,3 тыс. организаций

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. В Свердловской области в марте 2022 года зарегистрировано 715 организаций, 753 — ...01.04.2022 В Свердловской области в феврале официально ликвидирована 551 организация
В Свердловской области в феврале 2022 года зарегистрировано 630 организаций, 551 — ликвидирована. Согласно ...05.03.2022 В Свердловской области в январе официально ликвидировано 803 организации
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. В Свердловской области в январе 2022 года зарегистрировано 511 организаций, 803 — ...11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций
В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ликвидировано. Согласно ...11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ...