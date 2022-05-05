УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

В Свердловской области в 2023 году официально ликвидировано более 9,3 тыс. организаций

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 7 тыс. 778 организаций, 9 тыс. 380 — ликвидировано.

Согласно данным Свердловскстата, больше всего новых организаций зарегистрировано в сферах «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (2 тыс. 824), «Строительство» (1 тыс. 164), «Обрабатывающие производства» (686), «Транспортировка и хранение» (639) и «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (610).

Больше всего ликвидированных организаций в регионе в 2023 году оказалось в сферах «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (3 тыс. 557), «Строительство» (1 тыс. 784), «Обрабатывающие производства» (673), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (634), «Транспортировка и хранение» (607).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2022 В Свердловской области в марте официально ликвидировано 753 организации

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. В Свердловской области в марте 2022 года зарегистрировано 715 организаций, 753 — ...

01.04.2022 В Свердловской области в феврале официально ликвидирована 551 организация

В Свердловской области в феврале 2022 года зарегистрировано 630 организаций, 551 — ликвидирована. Согласно ...

05.03.2022 В Свердловской области в январе официально ликвидировано 803 организации

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. В Свердловской области в январе 2022 года зарегистрировано 511 организаций, 803 — ...

11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций

В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ликвидировано. Согласно ...

11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (301)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18