В Свердловской области в 2023 году официально ликвидировано более 9,3 тыс. организаций

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 7 тыс. 778 организаций, 9 тыс. 380 ...05.05.2022 В Свердловской области в марте официально ликвидировано 753 организации
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. В Свердловской области в марте 2022 года зарегистрировано 715 организаций, 753 — ...05.03.2022 В Свердловской области в январе официально ликвидировано 803 организации
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. В Свердловской области в январе 2022 года зарегистрировано 511 организаций, 803 — ...11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций
В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ликвидировано. Согласно ...11.02.2022 В Свердловской области в декабре официально ликвидировано 737 организаций
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Свердловской области в декабре 2021 года зарегистрировано 640 организаций, 737 — ...