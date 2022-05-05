В Свердловской области в 2023 году официально ликвидировано более 9,3 тыс. организаций

В Свердловской области в 2023 году зарегистрировано 7 тыс. 778 организаций, 9 тыс. 380 — ликвидировано.



Согласно данным Свердловскстата, больше всего новых организаций зарегистрировано в сферах «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (2 тыс. 824), «Строительство» (1 тыс. 164), «Обрабатывающие производства» (686), «Транспортировка и хранение» (639) и «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (610).



Больше всего ликвидированных организаций в регионе в 2023 году оказалось в сферах «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (3 тыс. 557), «Строительство» (1 тыс. 784), «Обрабатывающие производства» (673), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (634), «Транспортировка и хранение» (607).