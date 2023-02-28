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Свердловский минтранс разрабатает стратегию подготовки водителей тяжелой автотехники

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минтрансу разработать стратегию подготовки водителей пассажирского, грузового транспорта и дорожной техники. Об этом сообщает департамент информполитики области.

«Новый механизм должен включать расширение практических навыков вождения, подготовку водителей сложной техники на тренажерах и развитие целевого обучения», — говорится в сообщении.

В подведомственное управление Минтранс получит пять учебных заведений, самым активным будет Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж. Цель стратегии: подготовка выпускников, способных сразу же приступить к работе в отрасли. Для этого они должны быть способны получить водительские права соответствующей категории, иметь возможность пройти практику на технике будущих работодателей и тренироваться на тренажерах.

Также планируется расширить объемы целевого набора и закреплять студентов за конкретными предприятиями.

«Нам необходимо совместно с министерством транспорта, учебными заведениями создать комплексную региональную программу по подготовке и трудоустройству водителей, специалистов, ремонтников, логистов. Она также будет охватывать различные формы профориентации молодежи и работу на сложившихся рынках труда, в том числе на локальных, в муниципалитетах. Мы заинтересованы, чтобы люди с рабочими профессиями приходили на свое рабочее место», – сказала директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук в ходе совещания участников Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
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