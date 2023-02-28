Свердловский минтранс разрабатает стратегию подготовки водителей тяжелой автотехники

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...14.06.2016 Минтранс ввел профессиональные требования для российских водителей
УрБК, Москва, 14.06.2016. Накануне вступил в силу приказ Минтранса РФ, который регламентирует профессиональные ...06.05.2014 Переход иностранных водителей на права российского образца отложен до 1 июня 2015 года
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2014. Вступление в силу закона, требующего от водителей-иностранцев получения водительских ...16.04.2014 Переход иностранных водителей на права российского образца снизит качество работы городского транспорта
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2014. Обязательный переход иностранных водителей, работающих по найму, на права российского ...23.10.2013 Водители ЕМУП «МОАП» с иностранными правами готовятся к сдаче экзамена в ГИБДД
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2013. Руководство МОАП проработало механизм сдачи экзаменов в ГИБДД, чтобы обеспечить ...