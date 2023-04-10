Свердловский облсуд отменил решение Банка ВТБ о повышении ставки кредита

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По решению суда банк ВТБ заплатит штраф в размере 15,6 тыс. руб. за ошибку менеджера ...08.02.2021 Житель Нижнего Тагила подал в суд на «Почта Банк» за запрос кредитной истории без его согласия
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Житель Нижнего Тагила отсудил у «Почта Банка» около 6 тыс. руб. за обработку ...17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...19.02.2019 В Екатеринбурге заемщик через суд добился снижения процентной ставки по займу в МФО
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В Екатеринбурге заемщик через суд добился снижения процентной ставки по займу в ...14.03.2018 Суд в Екатеринбурге взыскал с «НТК Интурист» более 60 тыс. рублей за отказ возвращать деньги туристу
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. С ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» по решению суда взыскано более 60 ...