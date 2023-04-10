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Свердловский облсуд отменил решение Банка ВТБ о повышении ставки кредита

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Житель Среднего Урала сумел через суд добиться отмены повышения ставки по кредиту, который он взял в Банке ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчина взял кредит весной 2023 года. При условии оформления страховки на сумму 4,3 млн руб. банк предложил ему снизить ставку с 18,9% до 8,9% годовых. Позже, когда клиент поменял страховщика, банк отказался принять заявление о смене страхового полиса и поднял ставку до 18,9%.

Клиент обратился в суд, и Березовский городской суд принял его сторону, обязав банк произвести перерасчет кредита, взыскав с банка компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и установив неустойку в размере 3 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда. Свердловский областной суд в апелляционной инстанции решение Березовского городского суда поддержал и оставил в силе.
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