Доля заемщиков по автокредитам старше 50 лет в РФ за год снизилась на один процентный пункт

УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила 16,9%. Об ...06.02.2024 Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%
УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...13.12.2023 Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта
УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...08.11.2023 Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%
УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...