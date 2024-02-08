Доля заемщиков по автокредитам старше 50 лет в РФ за год снизилась на один процентный пункт

УрБК, Москва, 12.02.2024. В России в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в возрастной структуре выданных автокредитов снизилась только доля заемщиков старше 50 лет — на 1 процентный пункт (п. п.), до 20,4%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В свою очередь, доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет выросла на 0,4 п. п. (до 28,6%), от 30 до 40 лет — на 0,3 п. п. (до 35,7%), моложе 30 лет — на 0,3 п. п. (до 15,3%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, заемщики постарше более консервативны. Причем это касается не только выбора традиционного офлайн-кредитования, но и пристрастий к определенным маркам зарубежных автомобилей, новые модели которых из-за санкций в последнее время не попадают на авторынок РФ.

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