Общий объем инвестиций индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске превысил 19,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. На предприятиях, размещенных на площадке индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске, работает 10% экономически активного населения города, а общий объем инвестиций парка превысил 19,8 млрд руб., сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Здесь работают 12 предприятий-резидентов, занимающихся дерево- и металлообработкой, изготовлением электротехнического оборудования, высокоточным машиностроением и другими видами производства. В 2023 году в парке появились четыре новые компании. Резиденты создали 2 тыс. 100 рабочих мест.



«Мы продолжаем работу по поиску резидентов, активно предлагаем сюда прийти предприятиям нефтегазового сервиса, предприятиям лесной промышленности, потому что для них здесь как раз и логистически выгодно, и экономически выгодные тарифы, в том числе, тариф на электроэнергию», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, накануне посетивший индустриальный парк.