Общий объем инвестиций индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске превысил 19,8 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.02.2023. Индустриальный парк ММК и его резиденты, обеспечивающие работу системообразующих ...01.12.2016 На строительство индустриального парка «Богословский» в 2017 году выделят 371 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. На строительство коммунальной инфраструктуры для площадки индустриального парка ...23.11.2015 Прокуратуру просят проверить расходование средств на строительство индустриального парка «Богословский»
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2015. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Семеновых направил ...08.12.2014 Власти Свердловской области планируют ввести налоговые каникулы для индустриальных парков
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение рассмотреть возможность ...15.03.2013 Индустриальный парк «Богословский» заработает в 2013 году
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2013. В рамках выполнения поручения Министерства экономического развития РФ министр ...