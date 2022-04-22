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Количество судебных исков по защите интеллектуальной собственности в РФ выросло на 21% в 2023 году

УрБК, Москва, 09.02.2024. В 2023 году в России было подано 52 тыс. судебных исков по защите прав на интеллектуальную собственность, что на 21% больше соответствующего показателя 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные образовательной платформы Moscow Digital School.

«Число зарегистрированных судебных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности (ИС), в 2023 году выросло на 21%, до 52 тыс. исков. В 2021 году было всего 34 тыс. подобных судебных разбирательств, таким образом, за два года рост составил 55%», — пишет издание.

Количество судебных исков по защите авторских и смежных прав увеличилось за год на 67%, патентных — на 29%, исключительных прав на товарные знаки — на 5%. По делам, связанным с защитой исключительных прав на фирменные наименования, этот показатель уменьшился на 47%.
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