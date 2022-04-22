Количество судебных исков по защите интеллектуальной собственности в РФ выросло на 21% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году поступило 5 тыс. 360 ...

В свердловский Роспотребнадзор в 2021 году поступило более 5,3 тыс. обращений граждан о защите прав потребителей

В 2014 году Свердловский арбитражный суд рассмотрел в 2 раза больше дел о защите интеллектуальной собственности

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2015. В 2014 году число поданных и рассмотренных Свердловским арбитражным судом исков о ...