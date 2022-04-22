Количество судебных исков по защите интеллектуальной собственности в РФ выросло на 21% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году поступило 5 тыс. 360 ...21.01.2015 В 2014 году Свердловский арбитражный суд рассмотрел в 2 раза больше дел о защите интеллектуальной собственности
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2015. В 2014 году число поданных и рассмотренных Свердловским арбитражным судом исков о ...28.01.2014 В свердловском Арбитражном суде выросло количество исков к строительным компаниям
В Арбитражном суде Свердловской области в 2013 году выросло количество исков к строительным компаниям и к ОАО «РЖД» в ...28.01.2014 В свердловском Арбитражном суде выросло количество исков к строительным компаниям
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2014. В Арбитражном суде Свердловской области в 2013 году выросло количество исков к ...18.02.2013 Количество судебных споров по защите прав потребителей в Свердловской области в 2012 году выросло на четверть
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. 277 449 гражданских дел поступило в суды области в 2012 году, что на 9,7% больше, чем в ...