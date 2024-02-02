В Свердловской области производство сырой железной руды за год снизилось на 8,8%

В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания, в январе-декабре ...02.02.2024 На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для ...16.04.2021 В Свердловской области за год на 18,5% снизилось производство мяса и субпродуктов домашней птицы
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Свердловской области в январе-марте 2021 года было произведено 18,3 тыс. т мяса и ...30.10.2018 Добыча полезных ископаемых в Свердловской области с начала 2018 года сократилась на 9,8%
Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года сократилась на 9,8% по отношению к ...30.10.2018 Добыча полезных ископаемых в Свердловской области с начала 2018 года сократилась на 9,8%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года ...