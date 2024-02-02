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В Свердловской области производство сырой железной руды за год снизилось на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Свердловской области в январе-декабре 2023 года произвели 60 млн 044,5 тыс. т сырой железной руды. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель снизился на 8,8%, говорится в материалах Свердловскстата.

Кроме того, в регионе снизилось производство готового проката и нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из нелегированной стали — на 13,6% и 6,3% соответственно.
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