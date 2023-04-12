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Сегодня, 16:04

Электронные налоговые декларации подают 80% свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Последние несколько лет доля налоговых деклараций, поданных на территории Свердловской области в электронном виде, колеблется около значения в 80%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Последние несколько лет количество деклараций, поданных в электронном виде, — около 80%. Каждый год количество деклараций, поданных в электронном виде, увеличивается на 1-3%. Мы стремимся к 100%», — рассказала М. Рябова.

По ее словам, в 2022 и 2023 годах свердловчане подали чуть более 600 тыс. налоговых деклараций. В январе 2024 года региональное Управление ФНС России получило около 15 тыс. деклараций. В ведомстве ожидают, что в 2025 году будет подано чуть больше деклараций за счет увеличения социальных налоговых вычетов.
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