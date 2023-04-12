Электронные налоговые декларации подают 80% свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В свердловское Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России за четыре месяца ...23.10.2020 Число деклараций, поданных в Уральскую электронную таможню, в 2020 году выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. Рост количества деклараций, поданных в Уральскую электронную таможню (УЭТ), произошел ...16.02.2015 В 2014 году граждане Свердловской области подали на 4% больше налоговых деклараций
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В 2014 году в налоговые органы Свердловской области поступило около 338 тыс. налоговых ...24.05.2012 Количество деклараций о доходах физических лиц РФ выросло более чем на 18%
УрБК, Москва, 24.05.2012. Количество деклараций о доходах физлиц, поданных по итогам 2011 года, выросло по сравнению с ...17.08.2011 Асбестовский таможенный пост к концу 2011 года планирует полностью перейти на оформление деклараций через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2011. За 7 месяцев 2011 года Асбестовским таможенным постом Екатеринбургской таможни ...