Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30% с 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В ходе пресс-конференции, прошедшей 27 декабря, заместитель руководителя УФНС России по ...16.02.2015 В 2014 году граждане Свердловской области подали на 4% больше налоговых деклараций
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В 2014 году в налоговые органы Свердловской области поступило около 338 тыс. налоговых ...12.02.2014 В Свердловской области выросло количество миллиардеров
В 2013 году в Свердловской области увеличилось количество миллиардеров. Сейчас в области проживает 13 человек, чьи ...12.02.2014 В Свердловской области количество миллиардеров выросло до 13
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2014. В 2013 году в Свердловской области увеличилось количество миллиардеров. Сейчас в ...10.09.2013 В Свердловской области выросло количество миллионеров и миллиардеров
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области зафиксировало в ...