Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30% с 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Количество миллиардеров в Свердловской области снизилось на 20-30%, заявила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



«Примерно на 20% от прошлого года. Может быть, на 30%», — отметила М. Рябова, уточнив, что декларационную кампанию за 2022 год УФНС проводило в 2023 году, а за 2021 год — в 2022 году.



Также представитель свердловского УФНС напомнила, что декларационная кампания в 2024 году стартовала с 1 января. До 2 мая налогоплательщики должны будут представить налоговые декларации. Уплатить налоги необходимо будет до 15 июля.