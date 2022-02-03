В Свердловской области объем кредитной задолженности населения составил более 1 трлн рублей

За 2021 год в Уральском федеральном округе (УрФО) было выдано около 216 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую ...03.02.2022 В УрФО объем выданных за 2021 год ипотечных кредитов составил 547 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. За 2021 год в Уральском федеральном округе (УрФО) было выдано около 216 тыс. ипотечных ...11.05.2021 Объем просроченной задолженности россиян превысил 1 трлн рублей
По итогам марта 2021 года объем просроченной задолженности граждан РФ вырос на 0,7%, до 1 трлн 023 млрд руб., говорится ...02.08.2016 Просроченная задолженность по кредитам в Свердловской области превысила 39 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2016. Объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области во II квартале ...26.11.2015 Объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области превысил 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2015. Объем просроченной задолженности по заработной плате в Свердловской области на 1 ноября ...