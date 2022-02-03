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Вчера, 14:42

В Свердловской области объем кредитной задолженности населения составил более 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. По состоянию на начало 2024 года общий объем кредитной задолженности жителей Свердловской области составил 1,02 трлн руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Больше половины общей суммы кредитной задолженности свердловчан приходится на ипотеку. Отмечается, что в прошлом году жители региона поставили рекорд по ее объему.

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, одной из причин быстрого роста свердловского ипотечного рынка является восстановление спроса на жилье после его спада в 2022 году.
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