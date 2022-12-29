УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

Депутаты Госдумы предлагают упростить процедуру лицензирования бизнеса

УрБК, Москва, 02.02.2024. Группа депутатов Государственной думы РФ готовят поправки в № 99-ФЗ «О лицензировании», которые упростят взаимодействие с лицензирующими органами и внесения изменений в реестр лицензий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Проект также расширяет применение дистанционной оценки соответствия заявителей требованиям к выдаче лицензий, если такая возможность не предусмотрена в конкретных положениях о лицензировании. Сокращение сроков внесения изменений в реестр лицензий, прекращения лицензии по заявлению лицензиата, а также уведомления заявителя о проведении выездных оценок станет возможно при закреплении в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности», — сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в правительстве РФ данную инициативу предварительно одобрили.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.12.2022 Минцифры РФ работает над законом о принудительном лицензировании ПО

УрБК, Москва, 29.12.2022. Минцифры РФ вместе с ИТ-компаниями работает над законопроектом о принудительном ...

21.09.2016 Прокуратура обнаружила нарушения в работе свердловского управления Россельхознадзора

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2016. Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев внес представление ...

15.02.2013 Чиновники Уральского центра МЧС России нарушили закон о лицензировании

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2013. Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе ...

27.08.2012 За минувшую неделю в РФ прекращена деятельность 36 СМИ

УрБК, Москва, 27.08.2012. За минувшую неделю с 20 по 24 августа 2012 года Роскомнадзор в рамках полномочий по ...

06.05.2011 Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

УрБК, Москва, 06.05.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (41)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18