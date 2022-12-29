Депутаты Госдумы предлагают упростить процедуру лицензирования бизнеса

УрБК, Москва, 29.12.2022. Минцифры РФ вместе с ИТ-компаниями работает над законопроектом о принудительном ...21.09.2016 Прокуратура обнаружила нарушения в работе свердловского управления Россельхознадзора
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2016. Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев внес представление ...15.02.2013 Чиновники Уральского центра МЧС России нарушили закон о лицензировании
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2013. Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе ...27.08.2012 За минувшую неделю в РФ прекращена деятельность 36 СМИ
УрБК, Москва, 27.08.2012. За минувшую неделю с 20 по 24 августа 2012 года Роскомнадзор в рамках полномочий по ...06.05.2011 Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
УрБК, Москва, 06.05.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов ...