Суд взыскал с бывшего начальника отдела полиции Екатеринбурга почти 2 млн рублей неподтвержденных доходов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги ...17.04.2019 В УВД Екатеринбурга в связи с утратой доверия уволен начальник отдела противодействия коррупции
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. По требованию прокуратуры уволен начальник отдела противодействия коррупции УМВД России ...12.03.2019 В связи с утратой доверия уволили двух сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. В связи с утратой доверия 2 сотрудника следственных подразделений регионального ГУ МВД ...23.04.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с бывшей сотрудницы налоговой службы 12,5 млн рублей неподтвержденного дохода
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга выявила нарушения антикоррупционного ...28.11.2017 Прокуратура добилась увольнения по отрицательным мотивам начальника отделения УМВД России по Екатеринбургу
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В Екатеринбурге в связи с утратой доверия уволен начальник отделения № 4 отдела ...