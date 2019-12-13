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Суд взыскал с бывшего начальника отдела полиции Екатеринбурга почти 2 млн рублей неподтвержденных доходов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Суд взыскал с бывшего начальника отделения №4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу 1,9 млн руб., законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Вопросы к полицейскому у прокуратуры возникли в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах и расходах сотрудников вышеуказанного отделения полиции.

«Установлены факты внесения последним на свои банковские счета денежных средств на общую сумму 1,9 млн руб., законность получения которых в ходе процедуры контроля расходов не подтверждена», — указано в сообщении ведомства.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного органа.
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