В Екатеринбурге 30% компаний нуждаются в специалистах по кибербезопасности

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге 30% компаний нуждаются в сетевых инженерах, еще 30% — в специалистах по кибербезопасности. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».



Кроме того, 29% компаний требуются мобильные разработчики, а продакт-менеджеры — 15%. 22% нуждаются в бэкенд-разработчиках, 15% — во фронтенд-разработчиках.



В качестве самых востребованных навыков программистов назывались C++ (30%), Python-разработка (26%), программирование на 1С (25%), язык программирования PHP (19%), язык запросов SQL (19%), система управления базами данных PostgreSQL (19%), javascript (19%), язык разметки HTML и язык стилей CSS (15%), Visual Basic (15%) и объектно-ориентированное программирование (11%).



Согласно исследованию, наибольшим спросом у компаний пользуются специалисты уровня миддл — 41%. Также респонденты отмечают потребность в руководителях отделов (26%). В сеньорах нуждаются 22% компаний, в джуниорах — 11%. Также бизнесу необходимы стажеры (60%).



Отмечается, что опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1 тыс. 860 руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Екатеринбурге.