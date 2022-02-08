В Екатеринбурге 30% компаний нуждаются в специалистах по кибербезопасности

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге 30% компаний нуждаются в сетевых инженерах, еще 30% — в специалистах по ...08.02.2022 В ревакцинации от коронавируса нуждаются 600 тыс. свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. В Свердловской области в повторной вакцинации нуждаются как минимум 600 тыс. жителей. ...14.12.2017 В Молдавии решили сменить государственный язык
Правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. ...25.09.2017 Русский язык получил в Армении статус иностранного
Теперь в Армении русский язык имеет статус иностранного. Об этом заявил министр образования и науки Армении Левон ...22.03.2013 Русский стал вторым по популярности языком в Интернете
Русский язык стал вторым по популярности языком Интернета. Английский язык используют 54,7% всех существующих сайтов, ...