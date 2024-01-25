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25.01.2024

Свердловские налоговые инспекторы напомнили уральцам о старте декларационной кампании

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. На Среднем Урале стартовала декларационная кампания 2024 года. Отчитаться физлицу о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход из зарубежных источников, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.

При этом, в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн руб., а иного имущества — до 250 тыс. руб. в год, налогоплательщику не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании. Однако индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица должны сдать декларацию.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, необходимо не позднее 2 мая 2024 года в электронном виде с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; в бумажном виде — лично налогоплательщиком в налоговую инспекцию по месту своего учета, по почте с описью вложения или через многофункциональный центр.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2024 года.

При этом специалисты налоговой службы напоминают, что предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов — в этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
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