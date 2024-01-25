Свердловские налоговые инспекторы напомнили уральцам о старте декларационной кампании

УрБК, Москва, 30.04.2019. Федеральная налоговая служба ожидает сегодня, в последний день подачи налоговых деклараций ...04.04.2019 В налоговых инспекциях Свердловской области пройдут Дни открытых дверей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. Во всех налоговых инспекциях Свердловской области 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля ...10.01.2012 В Свердловской области началась очередная декларационная кампания
В Свердловской области стартовала 20-я декларационная кампания, сообщает пресс-служба областного управления УФНС РФ. ...10.01.2012 В Свердловской области стартовала очередная декларационная кампания
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2012. В Свердловской области стартовала 20-я декларационная кампания, сообщает пресс-служба ...27.01.2011 В Свердловской области началась декларационная кампания
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области заявило о начале проведения декларационной кампании ...