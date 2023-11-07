В Асбесте начнут перерабатывать отходы горной промышленности в инновационный продукт для сельского хозяйства

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Горно-химическая компания «Ультра Си» из отвалов головного предприятия компании «Ураласбест» наладит выпуск нового для Свердловской области продукта — осушителя подстилки для животных. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Осушитель, который предприятие планирует производить в количестве 20 т в месяц и выйти с которым на рынки России, Казахстана и Белоруссии, можно использовать при разведении скота и птиц на крупных агрокомплексах и в частных хозяйствах. Это натуральный адсорбент, защищающий помещение от грибков, плесени, насекомых и паразитов. Кроме того, связывая до 80% аммиака из продуктов жизнедеятельности животных, осушитель устраняет неприятный запах.



Как отмечают в компании, из отходов от добычи асбеста «Ультра Си» получает магний и его соединения, на основе которых выпускает соли для ванн, спортивную магнезию и другие продукты. А собственный научный центр регулярно ищет новые технологии производства для расширения продуктовой линейки из отвалов.



К 2027 году при содействии Агентства по привлечению инвестиций региона компания планирует построить крупный завод по производству продукции из побочных продуктов асбестового производства, на котором будет создано 200 рабочих мест.



Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил проекту создания импортозамещающего химического производства полного цикла в Асбесте статус приоритетного.