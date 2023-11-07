В Асбесте начнут перерабатывать отходы горной промышленности в инновационный продукт для сельского хозяйства

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге на базе технопарка высоких технологий Свердловской области ...29.01.2013 «Русский магний» остается неинтересен инвесторам
Власти Свердловской области не могут найти нового инвестора для ОАО «Русский магний» — амбициозного инвестпроекта, ...29.01.2013 Евгений Куйвашев: «Русский магний» по-прежнему неинтересен инвесторам
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2013. Власти Свердловской области не могут найти нового инвестора для ОАО «Русский магний» — ...21.06.2012 ОАО «Русский магний» придется вернуть ОАО «Уралгипромез» более 50 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2012. ОАО «Русский магний» придется вернуть ОАО «Уралгипромез» 50,79 млн. рублей. ...12.07.2011 Сегодня совет директоров ОАО «Роснано» примет решение об участии в строительстве завода ОАО «Русский магний»
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. Сегодня совет директоров ОАО «Роснано» планирует рассмотреть вопрос участия госкомпании ...