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23.01.2024

Розничные продажи алкоголя в России в 2023 году выросли на 4%

УрБК, Москва, 23.01.2024. По итогам 2023 года в розничных магазинах РФ реализовали 229,5 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 4,1% больше, чем в предыдущем году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи водки сократились на 0,8%, реализация коньяка увеличилась на 9,4%, тихих вин — на 5,8%, игристых — на 8,3%, ликерных — в 1,6 раза, передает «Интерфакс».

Продажи слабоалкогольной продукции в России за год выросли на 14,5%.
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