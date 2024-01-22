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22.01.2024

Число закрытых коммерческих предприятий в РФ за год снизилось на 9,3%

В 2023 году в России закрылось 254 тыс. коммерческих организаций, что стало рекордно низким показателем за последние восемь лет. По сравнению с 2022 годом это число сократилось на 9,3%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование FinExpertiza на основе данных ФНС.

Согласно приведенным данным, самая заметная убыль компаний произошла в Санкт-Петербурге (минус 7,7 тыс.), Самарской области (минус 6,1 тыс.) и Татарстане (минус 3,3 тыс.).

Что касается причин закрытия организаций, среди 254 тыс. компаний, прекративших свою деятельность в 2023 году, основная часть — 207,5 тыс. (82%) — была исключена из ЕГРЮЛ по решению ФНС, в том числе из-за признаков фиктивного бизнеса. 33,5 тыс. (13,2%) предприятий были отмечены как недействующие юридические лица, 46,5 тыс. компаний (18,3%) официально ликвидированы по инициативе учредителей.

В свою очередь, в прошлом году в стране было зарегистрировано 242,5 тыс. новых коммерческих организаций. По данным FinExpertiza, компании чаще открывались, чем закрывались, примерно в трети регионов РФ. При этом заметный прирост этого показателя фиксировался в Москве (+18,2 тыс.), Московской (+4,8 тыс.) и Ленинградской (+1,9 тыс.) областях.
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