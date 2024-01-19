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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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19.01.2024

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%

По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 900 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель не изменился, за месяц вырос на 0,3%.
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