Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 879 руб. за ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...18.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%
По состоянию на 14 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. ...18.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. По состоянию на 14 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...