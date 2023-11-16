Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 90-летием региона

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме ...16.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил уральских промышленников за достижения в области логистики и экспорта
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил высокие показатели работы ...25.02.2022 Дмитрия Пумпянского переизбрали на пост президента СОСПП
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Владельца Трубной Металлургической Компании (ТМК), Группы Синара и ЧТПЗ Дмитрия ...18.07.2018 В Свердловской области утвердили 14 членов Общественной палаты региона
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении членов ...01.12.2014 В Свердловской области на 2015 год МРОТ установлен на уровне 8 тыс. 154 рубля
УрБК, Екатеринбург, 01.2014. В Свердловской области на 2015 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на ...