Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 90-летием региона

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. На торжественном собрании, посвященном 90-летнему юбилею Свердловской области, губернатор Евгенией Куйвашев отметил вклад жителей региона в развитие Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информполитики области.«Глубоко убежден, что в Свердловской области живут удивительные люди! Люди, которые умеют мечтать и претворять эти мечты в жизнь. Мы гордимся нашими учеными и инженерами, металлургами и машиностроителями, учителями и врачами, спортсменами и деятелями культуры — всеми, кто на протяжении этих десятилетий укрепляет доброе имя и славу Свердловской области», — сказал Е. Куйвашев.В аналогичном ключе высказался и присутствовавший на собрании полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев.«Об успехах региона можно говорить долго. Но важнее помнить о том, что за каждым достижением стоит человек. Тот, кто требователен к себе и другим. Кто не боится сложных задач. Умеет быть настойчивым и отстаивать свою позицию. Кто настроен на созидание и стремится сделать мир лучше. В Свердловской области таких людей всегда было и будет много», — подчеркнул В. Якушев.Также в день юбилея президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов и председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских подписали соглашение об инициативе проведения 17 марта 2024 года познавательной викторины по истории региона «Опорный край».