Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. 102 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,53%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.

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