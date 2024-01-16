Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. По состоянию на 19 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...12.12.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,56%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 329 безработных. Об этом сообщает ...16.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает ...13.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%
По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает ...