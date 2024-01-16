Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 17,3%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн 658,7 млрд руб. Об этом ...01.09.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле вырос на 10,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 3 трлн ...07.08.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне вырос на 13,2%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 2 трлн ...07.07.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...23.12.2020 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 7,9%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в ноябре 2020 года составил 221 млрд 356 ...