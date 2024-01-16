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16.01.2024

Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 17,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 5 трлн 273,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 17,3%.
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