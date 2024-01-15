Бывшая сотрудница банка в Лесном осуждена на 4,5 года колонии за хищение 17 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. ...15.11.2017 В Асбесте вынесли приговор предпринимателю за присвоение 8,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. Асбестовский городской суд вынес приговор женщине-предпринимателю, признанной виновной ...16.06.2017 В Первоуральске осуждена мошенница за хищение более 26 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2017. Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы Натальи ...24.06.2016 В Нижнем Тагиле осуждена сотрудница турфирмы «Элит-Круиз» за хищение у клиентов более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2016. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении ...17.08.2011 Жительницу Амурской области лишили свободы за хищение попугая
32-летняя жительниц Амурской области приговорена к девяти месяцам лишения свободы за хищение попугая, сообщил РИА ...