Бывшая сотрудница банка в Лесном осуждена на 4,5 года колонии за хищение 17 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Городской суд Лесного приговорил бывшую управляющую операционным офисом филиала одного из банков в Лесном к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина обманула десять клиентов банка, присвоив их деньги на общую сумму 17 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Мошенница действовала с января 2019 по август 2021 года. Она убеждала клиентов открыть вклад на выгодных условиях, полученные от них деньги женщина в кассу банка не вносила и вклад не оформляла, присваивая средства себе. Позднее она «перезаключала» с потерпевшими фиктивные договоры, чтобы оттянуть время, когда ее жертвы должны были получить проценты с вкладов.



«Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших. В целях возмещения части причиненного ущерба судом наложен арест на автомобиль осужденной», — отметили в пресс-службе ведомства.