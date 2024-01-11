Средняя цена на новые автомобили в Свердловской области по итогам 2023 года составила 3,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%, по стране — на ...

В Екатеринбурге спрос на новые автомобили за год вырос на 123%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. С 1 марта 2022 года «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные розничные цены на автомобили ...

«АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили в среднем на 15%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...

Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%

УрБК, Москва, 18.01.2021. Удорожание продукции «АвтоВАЗа» в очередной раз произошло 15 января этого года. Стоимость ...

«АвтоВАЗ» в очередной раз поднял цены на автомобили

«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.11.2020. «АвтоВАЗ» в пятый раз за 2020 год поднял цены на автомобили. Об этом сообщает «Прайм» со ...