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11.01.2024

Средняя цена на новые автомобили в Свердловской области по итогам 2023 года составила 3,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области по итогам 2023 года выросла на 82% (3,1 млн руб.), сообщается в исследовании сервиса «Авто.ру».

Так, модель Kia Soul подорожала на 38% (до 2,9 млн руб.), Lada Granta — на 30,2% (до 3,2 млн руб.), Hyundai Santa Fe — на 25% (до 5,6 млн руб.), Lada Niva — на 22,5% (до 1,3 млн руб.). Однако наиболее популярными у покупателей в 2023 году были модели Lada Granta, Lada Niva, Lada Niva Legend.

Средняя стоимость подержанных автомобилей выросла на 28%. Наиболее популярными оказались модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo, Lada Largus. Больше всего подорожала модель Nissan Leaf 2010-2017 годов — на 64,5%, до 883 тыс. руб.
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