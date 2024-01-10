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10.01.2024

Рост экономики РФ, по версии Всемирного банка, составит 1,3% в 2024 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. В 2024 году рост российской экономики может составить 1,3%. Об этом говорится в январском прогнозе Всемирного банка (ВБ). В июньском прогнозе этот показатель составлял 1,2%.

В 2025 году рост экономики РФ прогнозируется на уровне 0,9%, а в 2023 он составил 2,6%. Ранее сообщалось, что специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России пришли к выводу, что в IV квартале 2023 года в РФ этот показатель замедлился.
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