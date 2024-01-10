Материалы по теме

Рост экономики РФ, по версии Всемирного банка, составит 1,3% в 2024 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. В 2024 году рост российской экономики может составить 1,3%. Об этом говорится в январском ...

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

Всемирный банк изменил прогноз по динамике ВВП РФ в этом году. Так, вместо ожидаемого ранее сокращения на 3,3% ...

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

УрБК, Москва, 07.04.2023. Всемирный банк изменил прогноз по динамике ВВП РФ в этом году. Так, вместо ожидаемого ранее ...

Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году

Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская экономика сократится на ...

Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году

УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская ...