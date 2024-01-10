Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Свердловской области с 1 по 8 января зарегистрировано 20 тыс. 144 случая ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 48,8%.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 44,3% составляют дети.



В Екатеринбурге за указанный период выявлено 12 тыс. 549 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 43,5%.