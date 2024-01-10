Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 34 тыс. 154 случая ОРВИ. ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...16.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 30%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области с 9 по 15 января выявлено 34 тыс. 984 случая заболевания ОРВИ, ...09.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за праздничную неделю снизилась на 40%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области со 2 по 8 января выявлено 26 тыс. 757 случаев заболевания ОРВИ, ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...