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09.01.2024

В Свердловской области техосмотр в 2024 году подорожает на 12%

В Свердловской области стоимость техосмотра автомобилей в 2024 году составит 1 тыс. 025,19 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с 2023 годом этот показатель вырастет на 12,3% (в прошлом году — 913 руб.).

Отмечается, что и в среднем по стране рост тарифов составит 12%.
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