В Свердловской области техосмотр в 2024 году подорожает на 12%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области стоимость техосмотра автомобилей в 2024 году составит 1 тыс. ...21.09.2022 Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%
По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот показатель должен был составить ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в текущем году может ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...