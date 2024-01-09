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09.01.2024

В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вывели 356 рабочих и 233 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 8 января 2024 года в Екатеринбурге выпало 21,2 мм снега, что составило 84,8% от январской месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после новогодних праздников поставил перед службами благоустройства ряд задач по уборке города.

Сегодня 356 рабочих и 233 единицы спецтехники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 44 трактора, восемь снегопогрузчиков, 22 фронтальных погрузчика, 83 самосвала, 22 грейдера, три шнекоротора, два автомобиля «УАЗ» и шесть бульдозеров вывозят снег, расчищая проезжую часть до пропускных габаритов, и устраняют наледь с участков магистральных улиц по маршрутам общественного транспорта, крутых спусков и подъемов, мостов и путепроводов.

Уборку мегаполиса городские власти контролируют ежедневно, собираясь на совещания, где представители районов и подведомственных организаций докладывают обстановку.
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