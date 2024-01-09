В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вывели 356 рабочих и 233 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 403 сотрудника коммунальных служб и ...17.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга выведут 330 дорожных рабочих и 173 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На уборку тротуаров и дорог Екатеринбурга сегодня будет выведено 330 дорожных рабочих и ...18.12.2019 Для уборки улиц Екатеринбурга от снега коммунальные службы задействовали 202 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Сегодня, 18 декабря 2019 года, в уборке улиц Екатеринбурга от снега будут задействованы ...03.12.2019 В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 176 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Сегодня днем на уборку снега в Екатеринбурге вышли 452 дорожных рабочих и 176 единиц ...13.11.2019 В Екатеринбурге на уборку снега вышли 182 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге на уборку снега вышли 182 единицы спецтехники. Об этом говорится в ...