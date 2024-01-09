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09.01.2024

На дороговизну туристических поездок в 2023 году пожаловались 36% российских путешественников

УрБК, Москва, 09.01.2024. В 2023 году 36% путешественников из России остались недовольны высокой стоимостью туристических поездок. Такие данные были получены в результате опроса в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) среди любителей путешествий и профессионалов туристического бизнеса.

Аналитики отмечают, что чаще всего недовольство путешественников вызвано несоответствием ожиданий потраченному бюджету и уровню отеля или авиакомпании.

Так, 11% опрошенных пожаловались на различные неудобства во время перелетов, а 8% респондентов остались недовольны отелем. На скучные экскурсии и плохую развлекательную программу жаловались 2% участников опроса, 1% остался недоволен детской анимацией. Еще 3% опрошенных выразили неудовлетворенность качеством дорог и транспорта.

При этом 50% туристов заявили, что их все устроило в поездках.
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