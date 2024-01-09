На дороговизну туристических поездок в 2023 году пожаловались 36% российских путешественников

УрБК, Москва, 13.11.2023. К 2033 году расходы туристов на отдых могут более чем в два раза превысить уровень 2019 года. ...06.02.2023 Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию
УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в ...07.06.2022 Количество российских путешественников в Анталью сократилось на 70%
УрБК, Москва, 07.06.2022. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за пять месяцев текущего года Анталью ...24.08.2018 Две трети россиян в зарубежных поездках не покупают экскурсии у своего туроператора
УрБК, Москва, 24.08.2018. Только треть (33%) российских путешественников покупают у своего туроператора экскурсии в ...08.12.2015 Выездной турпоток из РФ продемонстрировал худшую динамику за 15 лет
УрБК, Москва, 08.12.2015. За 9 месяцев 2015 года число туристов из РФ за рубежом сократилось на 31,4% (до 9,9 млн ...