К 2033 году расходы туристов на отдых могут более чем в два раза превысить уровень 2019 года

УрБК, Москва, 04.07.2023. Летом 2023 года средний чек на отдых в Турции для россиян вырос на 70-90% по сравнению с ...07.02.2023 Количество визитов иностранных туристов в Россию за год сократилось на 96%
УрБК, Москва, 07.02.2023. В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это на 96,1% ...03.08.2022 АТОР заявила о сокращении во II квартале количества иностранных туристов в 63 раза по сравнению с докризисным периодом 2019 года
УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР), во II квартале 2022 года, несмотря ...07.06.2022 Количество российских путешественников в Анталью сократилось на 70%
УрБК, Москва, 07.06.2022. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за пять месяцев текущего года Анталью ...28.01.2015 По итогам 2014 года расходы российских путешественников снизились на 6%
УрБК, Москва, 28.01.2015. По данным Всемирной организации UNWTO, в 2014 году российские туристы снизили расходы на ...