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13.11.2023

К 2033 году расходы туристов на отдых могут более чем в два раза превысить уровень 2019 года

УрБК, Москва, 13.11.2023. К 2033 году расходы туристов на отдых могут более чем в два раза превысить уровень 2019 года. К такому выводу пришли организаторы выставки World Travel Market, которая прошла в Лондоне. Свои выкладки эксперты изложили в Отчете о глобальной ситуации в мировом туризме WTM Global Travel Report, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что, несмотря на то, что количество туристических поездок в 2023 году будет меньше, чем в 2019 году, их стоимость увеличится. Отмечается, что количество международных путешественников сократилось на 3% с 2019 по 2023 год, но доходы туротрасль планирует получить на 19% выше, чем до пандемии.

Пока оптимизм специалистов подтверждается цифрами: по данным UNWTO, в первой половине 2023 года количество международных туристов составило 84% от допандемийного уровня.
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