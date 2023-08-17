Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...19.06.2023 Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...01.02.2023 В Свердловской области за четыре года ликвидировано более 4,5 тыс. свалок
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. С момента старта «мусорной реформы» в 2019 году в Свердловской области было ...13.01.2020 Через шесть лет в России могут закончиться полигоны для захоронения ТБО
УрБК, Москва, 13.01.2020. Через шесть лет в России могут закончиться полигоны для захоронения твердых бытовых отходов ...10.04.2019 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал уровень переработки твердых бытовых отходов в стране
УрБК, Москва, 10.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подверг критике уровень переработки твердых ...