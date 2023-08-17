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Вчера, 17:21

Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), отправляемых в Свердловской области на полигоны для захоронения, снизилась в 2023 году на 18,9%. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средний Урал занял по этому показателю второе место среди регионов России, уступив только Брянской области. В целом по России к ноябрю 2023 года доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, составила 79,9%. На утилизацию уходит 12,7%. К 2030 году норму захоронения ТКО в России планируется сократить до 49,8%.
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