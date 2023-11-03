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Администрация Екатеринбурга планирует получить субсидии на обновление трамвайного парка

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует подать заявки на субсидии в рамках федеральных программ. Средства планируется направить на обновление трамвайного парка. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков в эфире телекомпании «4 канал».

По его словам, развитие системы электротранспорта в России может в ближайшее время стать приоритетным, ведь соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Для нас это сигнал. Будут какие-либо федеральные программы, выделение субсидий, и мы будем заявляться на обновление трамвайного парка», — заявил А. Корюков.

Напомним, что в настоящее время в Екатеринбурге реализуется модернизация системы общественного транспорта. Согласно новой концепции, к примеру, развивается сеть электричек. Так, зона действия единого городского тарифа в электричках (37 руб.) расширена еще на 12 станций в городах Екатеринбургской агломерации.
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