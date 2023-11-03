Администрация Екатеринбурга планирует получить субсидии на обновление трамвайного парка

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Зона действия единого городского тарифа в электричках расширена еще на 12 станций в ...03.11.2023 В Екатеринбурге появится 18 зарядных станций для электротранспорта
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге до конца года появится 18 зарядных станций для электротранспорта. Об ...08.06.2023 Администрация Екатеринбурга анонсировала проект по обновлению трамвайного парка
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Администрация Екатеринбурга планирует обновить трамвайный парк муниципалитета. Об этом ...31.01.2023 Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей
Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного ...31.01.2023 Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и ...