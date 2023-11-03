Администрация Екатеринбурга планирует получить субсидии на обновление трамвайного парка

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил зону действия единого екатеринбургского тарифа в электричках еще на 12 станций

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Зона действия единого городского тарифа в электричках расширена еще на 12 станций в ...