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Сегодня, 12:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 113,6 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 18 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 113 тыс. 609 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,7%, за месяц — на 1,7%.
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Сегодня, 12:00 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 113,6 тыс. рублей за кв. метр

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