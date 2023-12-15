Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 113,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. По состоянию на 18 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112,8 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 11 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 112 тыс. 823 руб. ...15.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112,8 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. По состоянию на 11 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...08.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 4 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 112 тыс. 422 руб. ...08.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 112 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. По состоянию на 4 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...