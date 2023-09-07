В Свердловской области перед новогодними праздниками более чем вдвое вырос спрос на услуги официантов

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...22.08.2023 В Свердловской области за три года удвоился спрос на работников дорожного строительства
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Во II квартале 2023 года в Свердловской области было открыто на 120% больше вакансий в ...18.04.2023 Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов и барменов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов, барменов и бариста. В ...18.07.2022 Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...03.02.2021 Число открытых вакансий в общепите Свердловской области выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. С начала текущего года свердловские компании из отрасли «Ресторан, общественное ...