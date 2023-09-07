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В Свердловской области перед новогодними праздниками более чем вдвое вырос спрос на услуги официантов

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В период с 1 по 20 декабря в Свердловской области было открыто более 230 вакансий для официантов, что превышает ноябрьские показатели в 2,2 раза. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата официантам составляет 50 тыс. руб., но есть предложения и значительно выгоднее — в 14% случаев рестораны Свердловской области готовы платить официантам 100 тыс. руб. и больше. Есть вакансии с релокацией: ресторан славянской кухни в Дубае предлагает соискателю от 125 тыс. до 150 тыс. руб. на руки, а также оплату жилья и перелета.

Не требуют опыта 84% предложений, в остальных случаях достаточно от одного до трех лет стажа, 37% вакансий предполагают полную занятость, 36% — сменный график, 27% — гибкую занятость.

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, комментируя данные исследования, говорит, что в декабрьские дни в общепите традиционно растет нагрузка, поэтому работодатели набирают персонал (в том числе на кейтеринг).

«Нельзя не отметить активное развитие ресторанной культуры в регионе. Судя по вакансиям, в Екатеринбурге в ближайшее время появятся новые интересные заведения», — отмечает Оксана Сидлецкая.
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