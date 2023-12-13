Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Верхней Салды до 141 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 21 декабря утвердил увеличение финансирования комплексной программы развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2030 годы до 141 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Дополнительные средства в размере 24 млрд руб. будут направлены на укрепление сферы здравоохранения, развитие экономического потенциала и транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт коммунальных сетей, благоустройство дворов, строительство линий наружного освещения, студенческих общежитий, спортивных комплексов и развитие спортивных секций, а также на установку дополнительных камер и контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов.



По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, на развитие Верхнесалдинского городского округа с 2019 года было уже направлено 38 млрд руб.



«Благодаря этому в муниципалитете выполнен ремонт фасадов взрослой и детской поликлиник, обновлен кабинет рентгеновской компьютерной томографии, приобретено медицинское оборудование. Ведется ремонт коммунальных сетей, автодорог, выполняется благоустройство общественных территорий», — сообщил Вадим Третьяков.



Также продолжается работа по созданию библиотеки, на базе пяти школ открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», построен спортивный центр, а в спортивных организациях проводятся ремонты.



Модернизация промышленного сектора, поддержка малого и среднего предпринимательства, строительство объектов торговли, услуг и общественного питания Верхней Салды также находятся в сфере внимания программы развития.