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Минфин составил список из 30 компаний с долей государства более 50% для возможной приватизации

УрБК, Москва, 21.12.2023. Министерство финансов РФ внесло в российское правительство перечень крупных госкомпаний и предложило выставить их на торги. Всего в списке около 30 компаний, рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30», — цитирует министра ТАСС.

Данная мера может стать одним из источников пополнения федерального бюджета. Конкретных кандидатов на приватизацию А. Силуанов не назвал, отметив, что этот вопрос будет находиться в компетенции правительства РФ.
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