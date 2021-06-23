Общественный транспорт в Екатеринбурге будет курировать заместитель главы города по строительству Рустам Галямов

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...12.04.2021 Глава Екатеринбурга утвердил список своих заместителей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов завершил кадровую ротацию среди своих заместителей, ...21.12.2020 Первым заместителем главы Екатеринбурга назначен Алексей Орлов
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов назначен первым заместителем ...17.01.2019 Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко уходит в отставку
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко покидает свой пост. Информацию ...16.10.2018 Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии назначен Алексей Бубнов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...