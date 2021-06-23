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Общественный транспорт в Екатеринбурге будет курировать заместитель главы города по строительству Рустам Галямов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Сфера общественного транспорта в уральской столице теперь входит в зону ответственности заместителя главы Екатеринбурга по строительству Рустама Галямова. Об этом заявил сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

До последнего времени за общественный транспорт отвечал заместитель главы города по благоустройству Алексей Бубнов.

«Алексей Эдуардович сосредоточится на вопросах благоустройства. Рустаму Ахмедовичу поручено курировать сферу транспорта. Это ни в коем случае не ущемление чьих-то прав, полномочий, это просто перераспределение нагрузки внутри управленческой команды. Это серьезное решение, но оно продуманное, выверенное. Оно обсуждалось со всеми заместителями», — заявил А. Орлов.

Стоит отметить, что официально в должностях заместителей главы Екатеринбурга нет указания на сферы их деятельности. Это было одним из первых решений А. Орлова на посту главы города. По его словам, эта мера повышает эффективность работы администрации муниципалитета.
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