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Объем внешней торговли РФ в январе-октябре 2023 года составил 586,6 млрд долларов США

УрБК, Москва, 15.12.2023. Объем экспорта и импорта РФ в январе-октябре 2023 года составил 586,6 млрд долл. США. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из РФ за 10 месяцев текущего года составил 351,1 млрд долл. США, что на 28,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Импорт за это же время вырос на 15,6% относительно предыдущего года и составил 235,5 млрд долл. США. Положительное сальдо торгового баланса достигло 115,6 млрд долл. США.
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