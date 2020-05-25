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ММК в течение пяти лет направит 50 млн рублей на озеленение Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 15.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) утвердил программу с бюджетом в 50 млн руб. по озеленению территории Магнитогорска в период с 2024 по 2028 год. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Озеленение городского пространства и увеличение зеленых площадей в городе металлургов ведутся на протяжении многих лет.

Так, в рамках всероссийской акции «Сад памяти — сад жизни», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в парке у Вечного огня при поддержке ММК было посажено 75 остролистных кленов.

Всего по «Программе озеленения города Магнитогорска за счет средств ММК в 2018-2023 годах было высажено 10 тыс. 560 деревьев и кустарников. Расходы на эти цели составили почти 50 млн руб.

В рамках программы подрядчики предоставляют трехлетнюю гарантию на приживаемость деревьев и кустарников, а ММК оплачивает полив, уход и внесение удобрений в течение трех лет с момента посадки.
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