ММК в течение пяти лет направит 50 млн рублей на озеленение Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 25.05.2020. К 75-летнему юбилею Великой Победы в парке у Вечного огня при поддержке Магнитогорского ...17.12.2019 ММК совместно с администрацией Магнитогорска завершил программу по озеленению муниципалитета на 2019 год
УрБК, Магнитогорск, 17.12.2019. Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска ...15.11.2018 ММК инвестирует 57 млн рублей в программу по озеленению Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск, 15.11.2018. Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска ...16.11.2017 ММК выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев для Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение 450 ...24.10.2017 ММК выделил более 2 млн рублей на мероприятия по озеленению Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск 24.10.2017. Управление образования администрации Магнитогорска подвело итоги акции «Тысяча деревьев ...